Работавший некогда в МИД РФ и даже возглавлявший в этом ведомстве отдел Армении Николай Платошкин, которого раньше никто и знать не знал, стал в последние годы активно втискиваться в публичную сферу и часто появляться в различных эфирах. Платформы эти, правда, пользуются, как правило, весьма сомнительной репутацией, что совершенно неудивительно, учитывая тот несусветный бред, который в своих выступлениях несёт этот персонаж.

Не так давно, к примеру, Платошкин вновь дал интервью, как обычно, не столь известному ресурсу, в котором взял на себя смелость прокомментировать выступление Президента Ильхама Алиева на IV Глобальном Шушинском медиафоруме, а точнее, ту его часть, в которой глава государства дал оценку характеру пребывания Азербайджана в составе Российской империи и СССР.

Напомним, Алиев всего лишь озвучил аксиому об оккупации большевистской Россией первой независимой республики, которую построил для себя азербайджанский народ, а также о колониальном характере нахождения современной территории Азербайджана в составе как дореволюционной России, так и советской империи.

Казалось бы, что тут спорного? Это настолько очевидно, тем более что сам Николай Платошкин, которого почему-то возмутила такая трезвая и объективная оценка данного исторического факта, обладает, если верить Википедии, степенью «доктора исторических наук» и должен, как нам кажется, уметь так же объективно и беспристрастно оценивать исторические факты.

Но именно с беспристрастностью, как видим, у него и имеются серьёзные проблемы. Он так и не смог освободиться от оков имперского мышления и бросить критический, но в то же время честный взгляд на историческое прошлое своей родины.

В любой науке существуют теория и методология, помогающие раскладывать факты по полочкам и давать им объяснение. Так и в исторической науке, в которой теория не может работать в одном случае и делать исключения в другом. Она универсальна, даже если касается твоей страны. В данном случае она коснулась родины Платошкина, которая в прошлом — и в этом нет никаких сомнений! — хоть и могла отличаться по форме от британской и французской империй и владений бельгийской, испанской, португальской корон, но по сути была такой же империей. Единственной разницей (точнее, особенностью), возможно, была география: если для европейских держав колонии были «заморскими», то есть не соприкасались по суше с метрополиями, то в случае с Российской империей «заморскими» владениями были, ну, разве что Сахалин и до некоторых пор Аляска, калифорнийский Форт-Росс и жёлтоморский Порт-Артур. Этому имелось объяснение: европейские державы были зажаты между собой в старосветском континенте, в то время как у России имелся на востоке географический простор, и она могла расширяться не только по морю, как европейцы, но и по суше. Эта особенность и обусловила земельную транспортно-дорожную интеграцию российских колоний с метрополией.

Однако колониальная суть, как бы ни было кому-то сейчас непривычно слышать, была всё та же: отношения центра с периферией носили характер исключительно «метрополия — колония». Мы не понимаем, почему Платошкина это возмущает, хотя догадываемся: кому приятно быть наследником колонизаторов и угнетателей, когда можно назваться «носителем прогресса», «светочом», «освободителем», «импортёром цивилизации» и пр.?!

Но что же тогда, выходит, Платошкин согласился бы, что Российская империя считалась бы колониальной державой, если бы исторические русские земли от завоёванных территорий разделял некий «водоём», сделав их «заморскими»? Так, что ли, выходит? Согласился бы он тогда с тем, что Поволжье, Урал, Сибирь, Север, Дальний Восток, Украина, Беларусь, Карелия, Кавказ, Центральная Азия считались бы уже «заморскими» (в прямом смысле) территориями, а следовательно, и колониями? В таком случае какие претензии к Османской империи, которая тоже была сухопутно соединена со всеми своими владениями?! Или к Габсбургской империи?

Понимаете, в чём дело: у Платошкина имеется очень серьёзный конфликт с теорией и методологией науки, доктором которой он себя как бы считает. Историческая наука не терпит исключений вроде «это касается всех, кроме моей страны»; «в вашем случае это колониальное порабощение, а в нашем — освоение новых территорий».

Если ты допускаешь подобный подход, значит, ты не историк, а вшивый пропагандист, которых кругом полным-полно, особенно на экранах!

Ведь что такое «колония», говоря простым языком? Это территория, населённая другим народом/этносом и не желающая быть частью другого, пусть даже более развитого в технологическом и военном смысле государства; территория, куда в один ужасный день приходит твоя армия или высаживается флот и объявляет:

«Отныне вы — это наша часть. Мы тут у вас немножко похозяйничаем, нефть вашу повыкачиваем, алмазы и золото ваши подобудем, леса повырубаем, поля ваши засеем монокультурой, а вам за это подкинем бусы. Да, кстати, вот вам „огненная вода“ — развлекайтесь, чтобы не отвлекать нас лишними вопросами. А если вдруг вздумаете восстать, то мы вас, русофобов, в крови утопим. Кстати, не забудьте нам ещё и „спасибо“ за всё это сказать. Мы ведь вам „свет“ и „прогресс“ приносим, школы для вас строим (на нашем, правда, языке), „хрущёвки“, железные дороги прокладываем (на ваши, правда, деньги, за счёт продажи нами ваших природных богатств и для наших же собственных нужд, чтобы удобнее нам было вывозить ваши ресурсы)».

Ну, примерно так. Что, скажете, мол, при завоевании русскими нерусских земель и присоединении их к Российской империи всё обстояло как-то «иначе», а не так, как с другими колониальными империями?

Россия стала Россией и создала свою армию и промышленность благодаря нещадной эксплуатации (а если называть вещи своими именами — грабежу!) ресурсов других народов. Это и азербайджанская нефть, и украинский уголь, и вся «таблица Менделеева» Урала и Сибири, где жили свои коренные народы и которым были дарованы Богом все эти богатства! Награбили, обогатились, оставили после себя разруху, нищету и экологическую катастрофу, сами став при этом державой за чужой счёт! Так хотя бы не отрицайте это! Никто ведь с вас не требует сегодня компенсаций (а надо бы!)! С вас хотят лишь одного: не истерить и не брызгать слюной, когда об этих фактах говорят сами представители ограбленных народов!

Иначе придётся нам самим обратиться к историческим параллелям и ткнуть их вам в глаза. И чтобы не слышали мы от вас никаких «это другое!». К примеру, Платошкин заявляет, дескать, «Азербайджан был создан большевиками» и «никакого Азербайджана до Октябрьской революции не было». Оставим пока в стороне, что большевики со своей Красной (от крови) Армией не «создали» Азербайджан, а потопили в крови уже созданную АДР (созданную, кстати, далеко не большевиками, если ещё вспомнить «большевика» Шаумяна с его комиссарами, воевавших против независимости Азербайджана). К АДР мы ещё вернёмся, а пока вспомним, как Платошкин говорит о «неких» ханствах и бекствах, которые были «на месте будущего Азербайджана» и которые «собрала воедино» Россия. Наверное, всё-таки двойки получал в вузе будущий «доктор исторических наук», раз не помнит, что в Средние века многие государства в силу ослабления центральной власти переживали период феодальной раздробленности. В таком случае Платошкин должен точно так же признать, что русские своей государственностью обязаны татаро-монголам, до прихода которых не было никакого государства под названием «Россия», а вместо неё были некие княжества.

Факт? Неоспоримый! Было государство с названием «Россия»? Не было! Были княжества? Были! Объединили их воедино татаро-монголы в составе своей Орды? Безусловно! Так чего же тогда не поёте вы татаро-монголам оды благодарности, коих ожидаете в свой адрес от нас, а обижаете их, называя тот период своей истории «игом»?!

Нет, Николай Николаевич, давайте уж начистоту и без всяких там «ой, это другое». Это НЕ ДРУГОЕ, а симметричная аналогия, пользуясь вашей же логикой! Для этнических азербайджано-тюркских ханств периода раздробленности Каджарского государства в силу слабости его центрального правительства приход русской армии и включение этих ханств в состав России были аналогичны приходу хана Батыя в этнически восточнославянские княжества и включению их в состав Орды. Тут подходит только знак равенства, понимаете? Русские обложили новые территории налогом, а татаро-монголы — данью. Русские стали выкачивать из завоёванных земель природные ресурсы, татаро-монголы не могли этого делать, так как технологически эпоха была другая, но, безусловно, сделали бы и это, если бы всё это происходило не в Средние века, а в Новое время. Русские строили какие-то железные дороги и заводы (не из заботы о местном населении, разумеется, а для своего удобства и дальнейшего обогащения имперской казны), но и татаро-монголы не сидели без дела, а открывали ярмарки и способствовали торговле (для увеличения объёма налогов, разумеется). Точно так же действовали англичане, французы, бельгийцы, португальцы и др. Ряд можно продолжить бесконечно, но вот ведь какая штука: в вашем случае это «благодать», за которую все завоёванные русскими народы должны быть благодарны, а во втором — вдруг «иго».

Платошкин говорит, мол, «не было никакого Азербайджана до Октябрьской революции». А разве была Российская империя до прихода Батыя? Были княжества, была Киевская Русь, которую, собственно, «русской»-то в этническом смысле невозможно считать, так как та канувшая в Лету и покорённая татарами Русь была совместной прародиной всех современных восточных славян, а не только русских. Поэтому, прежде чем рассуждать об Азербайджане, который «не существовал до Октябрьской революции», Платошкину не мешало бы бросить взгляд на историю родной России, которой тоже не существовало до прихода татар.

Да и потом, что это меняет? А разве до обретения независимости были государства с названием «Пакистан», «Сенегал», «Центрально-Африканская Республика», «Сальвадор», «Филиппины», «Куба», «Намибия» и др.? Нет ведь! Но разве это отменяет факт колониализма? Разве должны теперь эти государства, по логике Платошкина, быть благодарны бывшим колонизаторам и грабителям за своё сегодняшнее существование и не сметь даже заикаться о своём колониальном прошлом? Ну что за мышление такое имперское!

Ничем иным, кроме невежества, нельзя назвать суждение Платошкина о том, что Азербайджан был создан большевиками благодаря данному ими «праву нации на самоопределение». Как раз-таки это право и было подавлено Красной Армией в апреле 1920 года, когда была совершена агрессия и оккупация первой демократической республики на всём исламском Востоке, которая, кстати, к тому времени получила де-факто признание со стороны целого ряда государств — членов Лиги Наций! Платошкин говорит, дескать, эта республика не смогла даже свою армию создать и не оказала сопротивления идущему на Баку бронепоезду. Между тем правительство АДР в кратчайшие сроки создало боеспособную армию, которая накануне советской агрессии успешно подавила дашнакский мятеж в Карабахе. Тот мятеж, кстати, был инспирирован в том числе и Советами с целью оттянуть азербайджанскую армию в Карабах, в результате чего и оказались оголёнными северные границы молодой республики, что и облегчило продвижение оккупационной Красной Армии на Баку.

И вообще смешно, что в XXI веке Платошкин всё ещё говорит о Красной Армии как о носителе «власти трудового народа».

Да, кстати, для протокола: враги азербайджанского народа, 26 бакинских комиссаров, были расстреляны не Исламской Кавказской Армией во главе с Нури-пашой, как утверждает «доктор исторических наук» (в кавычках) Платошкин, а русскими. И очень даже заслуженно! Англичан в то время в Красноводске вообще не было. Следствием и исполнением приговора руководил начальник контрразведки Генерального штаба генерал-майор Алексей Евгеньевич Мартынов.

В советские годы колониальная суть пребывания Азербайджана в составе империи не изменилась, за исключением идеологии, в которую была обёрнута эта оккупация, и нового названия государства — СССР. Платошкин даже потакает нам, напоминая, что азербайджанцы «работали и получали зарплаты». Простите, а вы хотели, чтобы они за миску супа добывали для вашей воровской казны свою нефть? Разве не получали зарплаты в колониях представители местного населения (в Индии, Алжире, Мадагаскаре и т. д.) и разве превращает зарплата колонию «в неколонию»? Да, советская власть строила какие-то заводы, фабрики, однако, украв 100 рублей, она вкладывала рубль, да и то не для покорённых народов, а для себя. После ухода из Азербайджана она оставила за собой экологическую катастрофу, вырубленные виноградники, никому не нужные бесполезные заводы, ценность которых заключалась лишь в металлоломе. Индустрию азербайджанцам пришлось создавать с нуля! Всё, что сегодня в стране работает, либо создано, либо же кардинально модернизировано в годы независимости и на НАШИ деньги, НАШИМ трудом! От бывшей метрополии никакая помощь не поступила, кроме автоматных очередей по мирным бакинцам в январе 1990 года и неоднократных попыток государственного переворота!

Да, Гейдар Алиев был одним из руководителей советского государства. Но колониальная суть империи от этого не менялась. В своих поздних интервью он говорил, что, даже находясь на службе у этого государства, он мечтал и верил, что Азербайджан когда-нибудь добьётся свободы. Движения за независимость нередко возглавлялись национальными элитами, представители которых достигали определённых высот в имперской иерархии. Вспомним хотя бы таких авторитетных политиков, как Леонид Кравчук, Нурсултан Назарбаев, Эдуард Шеварднадзе, Ислам Каримов, Станислав Шушкевич, Альгирдас Бразаускас. Все они были коммунистами, но именно они внесли свой неоценимый вклад в разрушение этой ненавистной коммунистической чумы. Все они, как и Гейдар Алиев, были частью системы и, видя её нечеловеческое лицо, изнутри расшатывали её. Если бы все колонизированные Российской империей народы безропотно сидели внизу и не рвались вверх по служебной ступени, то разрушить её было бы гораздо труднее.

Платошкин пытается даже иронизировать, мол, может ли кто-нибудь представить себе «колониального индуса», которому Британия позволила достичь каких-то карьерных высот. А вот в СССР, видите ли, Гейдар Алиев мог дослужиться до высоких государственных постов, поэтому его сыну «неуместно» говорить о колониализме.

Знаете ли, если признать, что участие азербайджанца в Политбюро ЦК КПСС доказывает «отсутствие» имперского характера СССР, то по той же логике придётся признать, что Франция «не имела» колоний, поскольку будущий президент Сенегала Леопольд Седар Сенгор и первый президент Берега Слоновой Кости Феликс Уфуэ-Буаньи были до этого министрами в нескольких французских кабинетах и депутатами Национального собрания Франции; Британия «не колонизировала» Индию, потому что индийцы заседали в Имперском законодательном совете, как и, собственно, ставший впоследствии лидером движения за создание независимого Пакистана Мухаммад Али Джинна. Британская империя вообще «не имела» колоний, поскольку местные элиты повсеместно участвовали в управлении. Кваме Нкрума, к примеру, назначенный британским губернатором на должность главы теневого кабинета министров, возглавил движение за независимость и стал первым премьер-министром независимой Ганы, а лидер освободительного движения и первый президент Индонезии Сукарно тоже сотрудничал с голландскими колониальными структурами.

Платошкину надо бы подтянуть матчасть, прежде чем иронизировать по поводу того, что Ильхам Алиев, характеризующий период пребывания его страны в составе Российской империи и СССР как колониальный, приходится сыном бывшего члена Политбюро ЦК КПСС. История империй показывает обратное: кооптация местных элит — это не отрицание империи, а один из её важнейших инструментов.

И сколько бы горлопаны вроде Платошкина ни отрицали факты, прошлое бывших республик СССР не перестанет быть колониальным.