Президент РФ Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России на 25 тыс. военнослужащих, следует из соответствующего указа.

Согласно указу российского президента, штатная численность ВС РФ установлена на уровне 2 426 130 единиц, включая 1,535 млн военнослужащих.

Предыдущим указом главы государства от 12 июня штатная численность военнослужащих ВС РФ была определена в 1 млн 510 тыс. человек, а общая численность состава Вооруженных сил – в 2 399 130 единиц.

Изменения внесены в связи с формированием в составе Вооруженных сил РФ военно-строительных подразделений.

Указ президента от 27 июля вступает в силу с 1 августа 2026 года.