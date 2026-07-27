Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос ограничений на экспорт армянских товаров на российский рынок и попросил принять меры для урегулирования ситуации, сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Стороны также обсудили вопросы армяно-российской двусторонней повестки, включая проблемы, возникшие в экономических отношениях между двумя странами.

«Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок противоречат армяно-российским договорно-правовым рамкам и нормам Евразийского экономического союза, и попросил принять меры для урегулирования этих проблем», – говорится в.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено теме возможного проведения в Армении референдума о вступлении в Европейский союз. Как отмечается в заявлении, Пашинян в ходе разговора отметил, что такой референдум на практике может состояться только после того, как Армения официально обратится в ЕС с заявлением о вступлении и сделает этот вопрос предметным.