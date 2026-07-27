Турецкая аэрокосмическая компания TUSAŞ находится на финальной стадии подписания соглашения с Азербайджаном о поставке учебно-тренировочных самолетов HÜRKUŞ.

Об этом генеральный директор компании Мехмет Демироглу заявил в эфире программы Airport на телеканале Haber Türk.

По его словам, модернизированная версия самолета HÜRKUŞ 2 полностью завершила программу испытаний и сертификации, после чего начались поставки.

«С Азербайджаном мы уже практически вышли на этап подписания соглашения. Можно сказать, что контракт готов к подписанию», — отметил Демироглу.

Он также сообщил о высоком интересе к HÜRKUŞ со стороны стран Персидского залива, Африки и Южной Америки. По словам главы TUSAŞ, потенциальные заказчики рассматривают возможность приобретения как учебной, так и вооруженной версии самолета.

HÜRKUŞ 2 совершил первый полет в декабре 2024 года. По данным компании, новая модификация стала быстрее, легче и маневреннее предыдущих версий благодаря обновленной конструкции, улучшенной аэродинамике и современному оборудованию кабины пилота. В TUSAŞ называют HÜRKUŞ 2 одним из самых маневренных самолетов своего класса.