Агентство по развитию медиа Азербайджана выступило с заявлением после решения Ирана включить государственный телеканал AzTV в список «враждебных СМИ».

В ведомстве отметили, что вызывает недоумение решение Министерства разведки Ирана включить ряд зарубежных СМИ, в том числе AzTV, в перечень «враждебных медиа» и пригрозить уголовной ответственностью лицам, сотрудничающим с ними.

В заявлении подчеркивается, что Азербайджан привержен защите профессиональной деятельности журналистов, однако одновременно придерживается принципа взаимности. В соответствии со статьёй 11.4 закона «О медиа», если другое государство вводит специальные ограничения в отношении журналистов, внесённых в Медиа-реестр Азербайджана, аналогичные меры могут быть применены и к журналистам этого государства на территории Азербайджана.

С учётом требований закона и принципа взаимности Агентство заявило, что деятельность иранского телеканала Səhər, информационного агентства Mehr, а также их представителей на территории Азербайджана считается незаконной. Ведомство отметило, что эти СМИ ведут деятельность, противоречащую национальным интересам страны, а также распространяют пропаганду против её суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности и национальной безопасности.

Агентство также призвало все азербайджанские СМИ и журналистов воздержаться от сотрудничества с указанными иранскими медиа и их представителями, подчеркнув, что международное сотрудничество в сфере СМИ должно строиться исключительно на основе взаимного уважения и профессиональной независимости журналистов.