Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Лондон провел первую встречу с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом, на которой стороны обсудили дальнейшее развитие партнерства и поддержку Киева, сообщил украинский лидер в телеграм-канале.

Зеленский также рассказал о планах расширить взаимодействие с Великобританией в сфере производства беспилотников и других технологий. Стороны договорились продолжить работу в этом направлении.

«Обсудили нашу оборону. Для Украины важно, чтобы и в небе, и на море было достаточно возможностей для защиты жизни. Также говорили о развитии совместного оборонного производства», – написал он по итогам встречи.

По словам Зеленского, Лондон передаст Киеву технологии радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые будут применяться для защиты украинских беспилотников в ходе боевых действий.

«В подтверждение наших намерений сегодня я могу объявить, что мы делаем еще один шаг вперед. Мы предоставляем Украине отечественные технологии РЭБ для защиты украинских дронов. Это поможет точнее поражать цели и спасать жизни украинцев. Это также демонстрирует, какие инновации могут создаваться в промышленных секторах обеих стран при совместной работе», – сказал Бернем.

Кроме того, стороны обсудили деятельность Европейской антибаллистической коалиции, дальнейшие шаги с партнерами в этом формате, а также взаимодействие в рамках Коалиции желающих. Бернем заявил, что Великобритания останется ее сопредседателем и примет участие в подготовке следующей встречи партнеров в августе.

Зеленский также сообщил, что пригласил британского премьера посетить Украину.