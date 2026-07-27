Служба внешней разведки Украины заявила, что Азербайджан фактически положил конец региональному доминированию России на Южном Кавказе.

Баку направил Москве ноту протеста в связи с ударом РФ по автозаправочной станции азербайджанской компании SOCAR в Николаевской области. Азербайджан категорически потребовал проведения всестороннего расследования и призвал Россию соблюдать международные обязательства по защите гражданских объектов.

Позднее, как напомнили там, президент Азербайджана официально заявил о готовности страны полностью заменить Россию на европейском нефтегазовом рынке.

По оценке украинской разведки, это в очередной раз подчеркнуло утрату Россией статуса надёжного энергетического партнёра, а также её полноценного положения в ведущих европейских институтах — роли, которую Москва ранее считала за собой.