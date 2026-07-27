Россия сохраняет готовность к политико-дипломатическому урегулированию конфликта в Украине и обсуждению новых инициатив на основе договоренностей, достигнутых в ходе встречи на Аляске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Со своей стороны подтверждаем готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, от чего никогда не отказывались… Вновь подтверждаем готовность к возможным обсуждениям, предложения, идеям, которые мы готовы будем рассмотреть. От этого никто никогда у нас не отказывался», – сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что Москва по-прежнему готова обсуждать урегулирование «на основе взаимопониманий, в том числе достигнутых на Аляске».

Вместе с тем представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что перед переходом к новым, еще не сформулированным предложениям необходимо прояснить ранее обсуждавшиеся вопросы. «В частности, вот в эти уже имевшие место обсуждения соответствующих идей. Вот это было бы правильно на мой взгляд. В том числе и полезно для, возможно, выработки новых (идей – ред.)», – заключила Захарова.