Пентагон обновил данные о потерях США в ходе операции против Ирана. По информации системы анализа потерь DCAS, число раненых американских военнослужащих выросло до 624 человек, а число погибших достигло 18.

При этом в базе появилась новая категория «Зарубежные операции», учитывающая потери с 7 июля. В ней указаны 14 погибших и более 400 раненых.

Как пишет The Guardian, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возобновленную с 6 июля военную кампанию как отдельную операцию. Это связано с требованиями закона о военных полномочиях, ограничивающего срок проведения боевых действий без одобрения Конгресса.

Такой подход уже вызвал критику. Конгрессмен Томас Масси назвал разделение потерь «абсурдной уловкой», заявив, что Пентагон фактически пытается представить конфликт как две разные войны, разделенные кратким перемирием.