Стамбульский суд назначил внешнее управление благотворительному фонду Ahbap, передал под его контроль недвижимое имущество организации и начал процедуру ее ликвидации в рамках возбужденного прокуратурой дела о предполагаемом мошенничестве и отмывании денег, сообщает телеканал NTV.

Ранее сообщалось, что утром 27 июля полиция провела новые задержания в рамках расследования уголовного дела. Были задержаны 13 человек. Всего под стражей находятся около 30 подозреваемых, среди которых основатель фонда, рок-музыкант Халюк Левент, а также блогер Огузхан Угур.

Кроме того, в прокуратуру для дачи показаний вызвали известных представителей турецкого шоу-бизнеса и медиа. По данным газеты Cumhuriyet, среди приглашенных оказались актриса и модель Эльчин Сангу, известная по сериалам «Курт Сеит и Александра», «История одной любви», картине «Любовь напрокат», музыканты Махсун Кырмызыгюль, Гюльбен Эрген и Хайко Джепкин, а также тележурналист Угур Дюндар.

Следствие считает, что руководство фонда Ahbap могло переводить собранные пожертвования на личные счета и использовать средства для приобретения активов. По информации газеты Yeni Safak, объем активов, которые могли быть похищены и оформлены на подставных лиц, оценивается примерно в $60 млн.