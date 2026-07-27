Власти Таджикистана законодательно запретили ношение черных хиджабов, бород и арабской одежды, признав такие элементы внешнего вида не соответствующими национальным традициям, сообщает Nuz.uz.

«Особое внимание уделяется запрету на ношение и ввоз одежды, трактуемой как «чуждая таджикской культуре»… Официальные власти объясняют такие меры необходимостью противодействия религиозному радикализму и экстремизму», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, представители местных органов власти проводят разъяснительную работу с населением, призывая женщин отдавать предпочтение традиционной таджикской одежде. Одновременно правоохранительные органы усилили контроль за мужчинами, носящими бороды, которые ассоциируются с религиозным экстремизмом.