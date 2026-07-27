Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон считает Турцию надежным союзником, а решение о поставках ей истребителей F-35 не может быть изменено под влиянием других стран.

Так он прокомментировал журналистам вопрос о том, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступает против данного вопроса.

«Турция – очень могущественная страна. Потрясающая, с очень крупными вооруженными силами. У их вооруженных сил есть много отличной техники. Никто не будет мне указывать, что нам продавать, а что нет», – сказал Трамп.