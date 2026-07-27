Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Иран на протяжении многих лет поддерживал терроризм и сам организовывал атаки в Европе и других регионах мира, в том числе против американских целей, передает телеканал TVN24.

«Он (Иран – ред.) сам организовывал террористические атаки в Европе и на других континентах, в том числе против американских целей», – сказал Сикорский.

По его словам, власти Ирана представляют собой идеологизированную систему, которую он сравнил с другими радикальными политическими проектами XX века.

«Это последняя утопия XX века. У нас были нацизм, коммунизм и иранская теократия», – заявил Сикорский.

Он также отметил, что европейские страны обладали определенной предварительной информацией об операции против Иран.

«Ресурсы этой древней культуры брошены на жернова религиозной войны, войны с Израилем и распространения определенного видения религиозного государства, включая обогащение урана. Эта страна совершенно истощена», – сказал глава польского МИД.

Сикорский также отметил, что Иран на протяжении многих лет направлял ресурсы не на развитие страны, а на реализацию внешнеполитического курса, связанного с противостоянием Израилю и развитием ядерной программы.