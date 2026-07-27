Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский на встрече 28 июля планируют обсудить урегулирование конфликта между Москвой и Киеов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

«Пришло время завершить войну», – заявил собеседник телекомпании.

Позднее в этот же день Трамп отдельно встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам источника CNN, стороны планируют обсудить ситуацию вокруг Ирана, переговорный процесс между Израилем и Ливаном, а также усилия по расширению Авраамовых соглашений.