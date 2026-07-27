Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что, по данным украинской разведки, Россия готовится провести скрытую мобилизацию численностью от 300 до 500 тысяч человек после выборов в Госдуму, назначенных на 21 сентября.

По словам Зеленского, российские власти, как утверждается, не будут объявлять мобилизацию открыто, опасаясь общественной реакции, однако могут начать её в начале октября.

«Есть данные разведки о том, что он готовится к мобилизации. Он хочет провести её после выборов в Госдуму 21 сентября. Он намерен усилить мобилизацию — не открыто, поскольку боится реакции своего общества», — заявил украинский лидер.

Зеленский также утверждает, что планы России могут быть сорваны в случае усиления санкционного давления, а также возникновения проблем с логистикой, поставками вооружений, бензина и дизельного топлива.

Кроме того, президент Украины заявил, что, по его мнению, подготовка такого количества военнослужащих займёт значительное время, а на фронт могут попасть недостаточно обученные бойцы, что, как он считает, приведёт к высоким потерям.