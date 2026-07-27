Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-июне 2026 года снизился на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,728 млрд, следует из данных Государственного таможенного комитета Азербайджана.

На долю России за этот период пришлось около 7% общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

Экспорт азербайджанской продукции на российский рынок вырос на 3% и достиг $608,557 млн. При этом импорт из России сократился на 42% – до $1,119 млрд.

Общий объем внешней торговли Азербайджана по итогам первого полугодия составил $24,661 млрд, увеличившись на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт вырос на 26,7% – до $16,32 млрд, а импорт снизился на 27,6% – до $8,341 млрд. Положительное сальдо внешней торговли увеличилось в 5,9 раза и составило $7,979 млрд.