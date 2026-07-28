Премьер-министр Великобритании Энди Бернем провел телефонные переговоры с руководителями Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Саудовской Аравии, в ходе которых стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в канцелярии британского правительства.

В беседе с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном Бернем выразил обеспокоенность ударами Ирана в регионе, а также поблагодарил его за содействие в защите британских граждан, находящихся в Эмиратах, и за посреднические усилия в контактах между Вашингтоном и Тегераном.

Во время разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом британский премьер осудил атаки хуситов на территорию королевства и заявил о готовности Лондона укреплять оборонное взаимодействие с Эр-Риядом.

В ходе беседы с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани Бернем также отметил роль Дохи в посредничестве между США и Ираном, подтвердив намерение Великобритании развивать военные связи с Катаром.

Кроме того, премьер Великобритании выразил поддержку Кувейту в связи с ситуацией вокруг Ирана в телефонном разговоре с эмиром страны Мишаалем аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.