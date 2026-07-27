Пожалуй, одним из самых важных вопросов для Москвы сегодня является вопрос: как выбраться из украинской паутины, в которую Кремль фактически сам себя загнал. Начатый конфликт стал для России не только военным и политическим испытанием, но и серьёзным ударом по той системе влияния, которую Москва годами выстраивала на постсоветском пространстве.

Россия по-прежнему рассчитывает на политическую поддержку стран — членов Евразийского экономического союза. Формально эти государства являются союзниками Москвы, между ними существуют подписанные соглашения и общие экономические проекты. Однако современная реальность показывает, что одних договорённостей о дружбе и союзничестве уже недостаточно.

Сегодня на первый план выходит экономика. Именно экономические возможности, доступ к рынкам, инвестиции, транспортные маршруты и финансовая выгода становятся главным фактором для большинства стран. Политическая близость всё чаще уступает место собственным национальным интересам. И перед Москвой возникает главный вопрос: чем она сегодня может удержать своих союзников по ЕАЭС? Что Россия может предложить странам, чтобы они продолжали оставаться в её орбите влияния?

Судя по развитию событий, ответить на этот вопрос становится всё сложнее. А точнее, его просто нет.

Армения, которая долгое время считалась одним из ближайших партнёров России, постепенно меняет направление своей внешней политики. Ереван пытается расширять связи с Европой и искать новые возможности за пределами традиционной зависимости от Москвы. При этом отношения между двумя странами переживают серьёзный кризис.

Казахстан также всё более открыто показывает самостоятельную позицию. Астана заявляет о необходимости прекращения войны в Украине и выступает за заморозку конфликта. Для Казахстана сегодня главным является сохранение собственной экономической устойчивости и развитие отношений с разными партнёрами. Особое значение для Казахстана имеет Средний коридор — транспортный маршрут через Каспий, Кавказ и далее в Европу. Его развитие открывает для Астаны новые возможности и позволяет уменьшать зависимость от российских направлений.

Более того, Казахстан обладает значительными энергетическими ресурсами и в перспективе может переориентировать часть поставок на другие рынки. Для Москвы это становится серьёзной проблемой, поскольку влияние России в регионе долгие годы основывалось именно на энергетике, транспорте и экономических связях.

Таким образом, два важных участника ЕАЭС постепенно уже начали искать собственные пути развития. Армения смотрит в сторону Европы, Казахстан укрепляет самостоятельность и развивает альтернативные маршруты.

Остаются Беларусь и Кыргызстан. Пока Беларусь остаётся главным политическим союзником России. Однако и здесь ситуация не настолько проста. Экономическая зависимость Минска от Москвы сохраняется, но сама модель отношений показывает, что союз держится в значительной степени не только на политической близости, но и на финансовой поддержке России.

С Кыргызстаном ситуация ещё сложнее. Долгое время одним из главных инструментов российского влияния были трудовые мигранты. Работа граждан Кыргызстана в России и денежные переводы домой играли важную роль для экономики страны. Но сегодня и этот механизм становится менее надёжным. Санкции, изменения на российском рынке труда и появление новых направлений для миграции постепенно меняют ситуацию. Москва уже не может так уверенно использовать этот фактор как раньше.

Получается, что привычные рычаги влияния России начинают слабеть. Политические договорённости больше не гарантируют автоматической поддержки, а экономические возможности Москвы становятся ограниченными. Ведь вполне очевидно, что союзничество невозможно построить только на заявлениях и подписанных документах. Любой союз держится на выгоде для всех участников. Если государство перестаёт быть источником возможностей, партнёры начинают искать другие варианты.

Именно с этим сегодня сталкивается ЕАЭС. Организация создавалась как проект экономического объединения, который должен был укрепить позиции России и создать единое пространство сотрудничества. Но сейчас всё чаще возникает вопрос: а нужен ли ЕАЭС в нынешнем виде, если он постепенно превращается в структуру с ограниченными возможностями?

Главная проблема заключается в том, что этот союз изначально слишком сильно зависел от России. Москва была его главным двигателем и главным источником ресурсов. Но теперь именно проблемы самой России отражаются на будущем всего объединения.

Получается своеобразный парадокс: проект, который должен был усилить влияние Москвы, сегодня становится показателем того, насколько это влияние ослабевает. Украинский конфликт показал, что политические связи без экономической основы имеют ограниченные возможности. В современном мире страны всё чаще выбирают не по принципу формальной дружбы, а исходя из того, что они реально получают от сотрудничества.

Перед Москвой встаёт крайне сложная задача. Ей необходимо не просто сохранить старые договорённости, а предложить союзникам реальные преимущества. Без этого удерживать влияние становится всё труднее. В итоге Москва рискует оказаться в положении пушкинской старухи, которая в конце сказки осталась у разбитого корыта. Только в данном случае речь идёт не о сказке, а о большой политике. И сегодня главный вопрос заключается в том, сможет ли Кремль изменить ситуацию или же проект, созданный для укрепления российского влияния, постепенно станет символом его ослабления.