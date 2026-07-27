Иран не сможет выставить себя жертвой, поскольку является прямым соучастником российской войны против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По словам главы украинского МИД, Тегеран с 2022 года снабжает Россию оружием, которое используется для ударов по территории Украины, и тем самым несет ответственность за поддержку российской войны в Украине.

Сибига также отверг заявления иранских властей, назвав их угрозы необоснованными. Он призвал Тегеран прекратить, по его словам, «играть роль жертвы» и не прикрываться ссылками на Устав ООН.

Министр считает, что подобные заявления Ирана направлены на то, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от действий России в Черном море. По его словам, атаки на гражданское судоходство создают угрозу мировой продовольственной безопасности.

Глава МИД Украины сообщил, что ситуация с безопасностью судоходства в Черном море станет главной темой экстренного заседания Совета Безопасности ООН, которое пройдет 27 июля. Киев рассчитывает на «решительную реакцию» международного сообщества.

Ранее глава комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Эбрахим Азизи заявил, что Иран не оставит без ответа действия Украины в Каспийском море.

25 июля МИД Ирана заявил, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, в результате которого погиб член экипажа. По словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, Киев сделал это по указке Израиля, чтобы втянуть Европу в войну на Ближнем Востоке.