Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран обратился к Вашингтону с просьбой о встрече через посредников и напрямую.

«Есть шанс, что мы сможем заключить сделку. Без того, что мы сделали, они бы не разговаривали с нами. Иран запросил встречу через своих посредников и напрямую. Мы встречаемся, и, думаю, могут произойти хорошие события», – сказал Трамп в беседе с журналистами на борту президентского самолета по пути в штат Мичиган.

Трамп отметил, что сохраняются хорошие шансы на позитивное развитие событий, однако в случае отсутствия договоренности США вернутся к действиям, которые «предпринимали два дня назад». По его словам, за последние 14 дней Иран понес серьезный ущерб, а Тегеран в вежливой форме попросил Вашингтон прекратить действия и провести встречу.

Он также заявил, что намерен выяснить у президента России Владимира Путина, передавала ли Москва Тегерану спутниковые снимки американских баз в странах Персидского залива. «Мы выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Если это действительно так, то это не оказало существенного влияния», – сказал Трамп.

Американский лидер также заявил, что замороженные иранские активы будут направлены на возмещение ущерба, нанесенного судам в результате атак Ирана. «Деньги Ирана, которые находятся под нашим контролем, будут использованы. Неплохо, правда?» — добавил американский президент.

Трамп также заявил, что Израиль не смог бы существовать без поддержки США. По его словам, если бы Вашингтон не провел операцию по уничтожению иранских ядерных объектов, Израиль был бы уничтожен еще несколько месяцев назад.

«Откровенно говоря, мы очень хорошо относимся ко многим странам, которые не смогли бы существовать без нас. И знаете, кто не смог бы существовать без нас? Израиль. Биби (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху – ред.) скоро приедет, он сам вам это скажет. Если бы я не вмешался и не уничтожил эти ядерные объекты, которые, по сути, уже были на пороге создания ядерного оружия…, Израиль был бы уничтожен еще несколько месяцев назад. Да и вообще это произошло бы еще много лет назад, если бы я не положил конец ужасному соглашению Обамы», – заявил президент США.