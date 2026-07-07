Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре призвал страны альянса не оставлять Украину вне системы коллективной безопасности.

По его словам, украинская армия уже доказала свою эффективность на поле боя, а потому членство страны в НАТО стало бы логичным шагом.

«У меня есть вопрос к вам. Вы правда верите, что правильно оставлять страну, народ с такой обороной вне НАТО? Если у нас есть эти возможности, если украинцы умеют так воевать, логично стать частью коллективной обороны альянса», — заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Киев рассчитывает на более тесную интеграцию с альянсом и считает, что опыт украинских военных способен усилить общую систему безопасности НАТО.