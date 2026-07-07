Еще 30 украинских детей, прибывших в Азербайджан, пройдут 10-дневную программу реабилитации в Габалинском центре детской реабилитации.

Как сообщает Агентство социальных услуг, в течение 10 дней детям будут предоставлены услуги социально-психологической реабилитации. Для стабилизации их эмоционального состояния и содействия интеграции в общество запланированы индивидуальные консультации, групповые занятия, сеансы йоги и танцевальной терапии.

Кроме того, детям будут предоставлены лечебный массаж, занятия в лечебном бассейне, лечебные ванны, арт-терапия и другие виды реабилитационных услуг.

Для организации досуга в программу также включены экскурсии, настольные игры, различные соревнования и другие мероприятия.

Отмечается, что ранее Агентство социальных услуг уже организовало приезд в Азербайджан около 450 детей и молодых людей из Украины, которые также прошли курс социально-психологической реабилитации.