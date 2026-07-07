В Азербайджане в январе-июне 2026 года выявлено 38 фактов незаконной деятельности в сфере косметологии, включая эстетические процедуры.

Об этом Report сообщили в Центре аналитической экспертизы.

Отмечается, что по всем выявленным случаям составлены протоколы в соответствии с требованиями законодательства и направлены в соответствующие органы для принятия мер.

Кроме того, в тот же период в ходе проверок выявлены 44 учреждения и физических лица, осуществлявших медицинскую деятельность без наличия лицензии.