В Азербайджане в январе-июне 2026 года выявлено 38 фактов незаконной деятельности в сфере косметологии, включая эстетические процедуры.
Об этом Report сообщили в Центре аналитической экспертизы.
Отмечается, что по всем выявленным случаям составлены протоколы в соответствии с требованиями законодательства и направлены в соответствующие органы для принятия мер.
Кроме того, в тот же период в ходе проверок выявлены 44 учреждения и физических лица, осуществлявших медицинскую деятельность без наличия лицензии.