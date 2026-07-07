Сообщения о готовности Франции вернуться к предметным переговорам по поставкам Турции системы ПВО SAMP/T прозвучали в преддверии саммита НАТО и сразу вызвали вопросы о причинах такого разворота. Означает ли это восстановление доверия между Анкарой и европейскими союзниками, каковы шансы на заключение сделки и какое значение она может иметь для будущей архитектуры безопасности НАТО? Об этом Minval Politika поговорил с турецким политологом, профессором, заведующим отделением политической истории Университета Кахраманмараш Тогрулом Исмаилом.

— Накануне саммита НАТО Франция неожиданно смягчила позицию по продаже Турции SAMP/T. Можно ли рассматривать этот шаг как попытку укрепить единство Альянса и перезапустить отношения с Анкарой?

— Безусловно, этот шаг следует рассматривать в более широком стратегическом контексте. Речь идет не только о продаже системы ПВО, но и о попытке восстановить политическое доверие между Турцией и ключевыми европейскими союзниками по НАТО.

В условиях продолжающейся войны в Украине, нестабильности на Ближнем Востоке и усиления глобальной конкуренции внутри Альянса растет понимание того, что без Турции невозможно выстроить эффективную архитектуру евроатлантической безопасности. Франция постепенно переходит от политики сдерживания Анкары к более прагматичному сотрудничеству. Это свидетельствует о том, что геополитическая реальность начинает преобладать над прежними политическими разногласиями.

— Почему Париж пошел на этот шаг именно сейчас? Что изменилось — роль Турции в системе безопасности НАТО, ситуация на Ближнем Востоке или изменился сам подход европейских союзников к сотрудничеству с Анкарой?

— На мой взгляд, здесь совпали сразу несколько факторов. Во-первых, существенно возросло стратегическое значение Турции как ключевого государства Черноморского региона, Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. Во-вторых, последние кризисы показали, что европейская безопасность напрямую зависит от взаимодействия с Анкарой. В-третьих, сама Европа постепенно отказывается от политики давления в пользу политики вовлечения. Если раньше отношения строились преимущественно вокруг политических разногласий, то сегодня приоритетом становятся совместные интересы в сфере безопасности, оборонной промышленности и технологического сотрудничества. Именно поэтому Париж демонстрирует значительно более гибкий подход.

— Если вопрос SAMP/T будет обсуждаться на встрече Макрона и Эрдогана, насколько высоки шансы на достижение принципиальных договоренностей? Что сегодня является главным препятствием — политика или технические условия, включая передачу технологий?

— Вероятность достижения политического взаимопонимания достаточно высока. Однако окончательное соглашение будет зависеть прежде всего от условий передачи технологий. Для Турции закупка вооружений давно перестала быть исключительно вопросом приобретения готовых систем. Анкара последовательно требует локализации производства, совместной разработки отдельных компонентов и доступа к технологиям. Именно этот вопрос остается главным предметом переговоров. Если Франция и Италия проявят достаточную гибкость в технологическом сотрудничестве, вероятность заключения сделки значительно возрастет. В противном случае Турция продолжит рассматривать альтернативные варианты.

— Насколько система SAMP/T соответствует амбициям Турции по созданию национальной системы ПВО и ПРО Steel Dome? Сможет ли она стать основой этой архитектуры или Анкара продолжит искать альтернативы, включая Patriot?

— SAMP/T вполне соответствует концепции создания многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны Турции. Однако для Анкары эта система рассматривается не как конечная цель, а как один из элементов будущей национальной архитектуры Steel Dome. Турция стремится объединить собственные разработки с зарубежными технологиями, постепенно снижая зависимость от иностранных поставщиков. Поэтому даже в случае приобретения SAMP/T Анкара вряд ли откажется от переговоров по Patriot или другим системам. Турецкая стратегия заключается не в выборе одного поставщика, а в диверсификации источников технологий и максимальном развитии собственной оборонной промышленности.

— Можно ли говорить, что потенциальная сделка по SAMP/T станет символом окончательного выхода Турции из периода изоляции внутри НАТО, начавшегося после покупки российских С-400, или такие выводы делать пока рано?

— Я бы не говорил об окончательном завершении этого периода, однако очевидно, что Турция постепенно возвращается в центр евроатлантической системы безопасности. После приобретения С-400 отношения Анкары с рядом союзников действительно переживали серьезный кризис. Но международная обстановка существенно изменилась. Сегодня союзники гораздо больше заинтересованы в стратегическом сотрудничестве с Турцией, чем в сохранении прежних политических ограничений.

Если соглашение по SAMP/T будет реализовано, это станет важным политическим сигналом восстановления доверия между Турцией и европейскими членами НАТО. Однако говорить о полном устранении всех противоречий пока преждевременно, поскольку сохраняются разногласия по ряду региональных вопросов и вопросам военно-технического сотрудничества.