Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом была посвящена теме недопущения появления у Ирана ядерного оружия и вопросам безопасности еврейского государства. Об этом сообщают израильские СМИ.

«Я только что завершил отличную встречу с президентом Трампом. Когда я говорю «отличную», я не просто так говорю. Это был разговор, основанный на полном партнерстве, взаимной поддержке и понимании общей цели – обеспечить, чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а также других целей», – заявил Нетаньяху.

По словам премьер-министра, эта встреча стала одной из самых успешных за все время его переговоров с американским лидером.

Нетаньяху отметил, что в обсуждении приняли участие высокопоставленные представители обеих сторон. По его словам, это позволило детально рассмотреть ключевые вопросы, обменяться мнениями и согласовать дальнейшие шаги, касающиеся безопасности и будущего Израиля.