Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями американской оборонной компании Lockheed Martin расширение сотрудничества, включая совместное производство вооружений и обмен технологиями. Об этом украинский лидер сообщил после встречи с командой компании.

«Встретился с командой оборонной компании Lockheed Martin – одного из сильнейших предприятий в Соединенных Штатах, с которым мы уже давно сотрудничаем. Именно Lockheed Martin производит ATACMS, HIMARS, F-16 и ракеты для систем Patriot», – написал украинский лидер.

По его словам, в ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие взаимодействия, в том числе вопросы совместного производства и передачи технологий.

«Украине есть чем поделиться с теми, кто помогает нам защищать жизнь. Говорили о наших общих возможностях в отношении Patriot’ов и других систем», – отметил Зеленский.

Он добавил, что представители компании и украинская сторона уже работают над конкретными решениями, которые позволят «быстрее перейти к совместному производству и увеличить наши возможности в защите жизней».