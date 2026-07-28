Слухи о возможной мобилизации в России распространяются для дестабилизации обстановки перед выборами, заявил на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения», – заявил Медведев.

По его словам, это проявляется в различных формах, в том числе в распространении публикаций в ряде социальных сетей. В качестве примера он привел псевдоагитацию с призывами идти служить по контракту, «не дожидаясь» призыва.

«Понятно, что это проплаченная история. Или история, вброшенная врагом», – добавил зампред СБ РФ.

Медведев призвал полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов, представителей Минобороны и других ведомств обратить внимание на подобные случаи. Он подчеркнул, что приведенная им «агитация» является лишь одним из примеров таких вбросов.