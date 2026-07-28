В украинских Telegram-каналах появилась информация о том, что Иран может нанести удар по Украине тремя баллистическими ракетами в течение ближайших двух суток. Официального подтверждения этим сообщениям на данный момент нет.

Ранее Тегеран пригрозил Киеву ответными действиями после удара по иранскому торговому судну в Каспийском море, в результате которого погиб моряк.

По оценке Defense Express, Иран располагает несколькими типами баллистических ракет, способных достичь территории Украины. В их числе Ghadr, Emad и Sejjil с заявленной дальностью около 2 тыс. км, а также Khorramshahr, дальность которой, по оценкам, может достигать 4 тыс. км.

Издание отмечает, что наиболее эффективно перехватывать такие ракеты способны системы ПРО THAAD и Arrow, которых нет на вооружении Украины. При этом возможности комплексов Patriot против подобных целей ограничены.

Вместе с тем эксперты указывают, что запасы иранских ракет средней дальности заметно сократились после ударов по Израилю, а также вследствие атак на иранские пусковые установки, склады и производственные объекты.