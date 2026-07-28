Бывший руководитель Военно-политического бюро Минобороны Израиля, бригадный генерал в отставке Дрор Шалом заявил, что, несмотря на значительные военные успехи, стратегически Израиль потерпел «оглушительный провал».

По его словам, армия добилась серьезных результатов на поле боя, однако ни на одном из направлений война не привела к решающему исходу. Палестинский ХАМАС, по его оценке, сохраняет свои позиции, ливанская «Хезболла» далека от разоружения, а Иран, несмотря на нанесенный ущерб его ядерной программе, продолжает представлять угрозу.

Шалом также отметил беспрецедентное ухудшение международного положения Израиля и охлаждение отношений с США.

Экс-чиновник призвал новое руководство страны сделать ставку не только на военную силу, но и на дипломатию. По его мнению, Израилю необходимо продвигать план президента США Дональда Трампа по восстановлению Газы, создать альтернативу ХАМАС, одновременно продолжая борьбу с его боевиками.

Говоря о северном направлении, Шалом назвал ситуацию «исторической возможностью». Он предложил заключить соглашение с Ливаном, которое предусматривало бы разоружение «Хезболлы» и нормализацию отношений между странами, а также перекрыть каналы поставок оружия из Сирии.

Он также выступил за укрепление связей с США, восстановление двухпартийной поддержки Израиля в Вашингтоне, улучшение отношений с американской еврейской общиной и более активное взаимодействие с Египтом и Иорданией.

Комментируя войну с Ираном, Шалом поддержал нанесение ударов по иранской ядерной программе, однако назвал иллюзией надежды на смену режима исключительно военными средствами.

Отдельно он затронул вопрос израильских заложников в Газе. По его мнению, их можно было вернуть раньше и в большем количестве. Шалом подчеркнул, что возвращение заложников было моральным долгом Израиля, а ключевую роль в сохранении этой темы в международной повестке сыграли администрация Трампа и массовые протесты внутри страны.

В завершение он заявил, что военная сила должна дополняться дипломатическими инициативами, иначе Израилю будет сложно восстановить свои международные позиции.