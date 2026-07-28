Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига позвонил главе МИД Ирана Аббасу Арагчи и заявил о стремлении Киева избежать эскалации. Об этом Сибига написал в соцсети X.

«Я позвонил министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи, чтобы провести откровенный разговор. Дипломатия – это прямой диалог, даже когда это сложно. Я подчеркнул, что наша цель – избежать ненужной эскалации», – написал украинский дипломат.

Сибига заявил, что действия Киева направлены исключительно на защиту страны от российской агрессии и не направлены на причинение вреда гражданским судам или людям.

«Я еще раз подчеркнул, что все действия Украины направлены исключительно на защиту нашей страны от российской агрессии и никогда не были направлены против гражданских судов или людей», – отметил он.

Отдельно министр затронул заявления иранской стороны о гибели гражданина страны и повреждении гражданского судна в результате недавнего инцидента. «Наша цель – противостоять российской агрессии, которая является первопричиной всех инцидентов, и именно Россия несет полную ответственность за все провокации и жертвы», – подчеркнул Сибига.

В ходе беседы глава украинского внешнеполитического ведомства также призвал Тегеран воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему обострению ситуации, и прекратить поддержку войны России против Украины.

«Эта война незаконна и должна закончиться. Наша позиция остается неизменной: Европа и Ближний Восток заслуживают стабильности, безопасности и мира», – подытожил глава украинского внешнеполитического ведомства.