Атаки украинских беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через которую экспортируется основная часть казахстанской нефти, вызвали жесткую реакцию Астаны. МИД Казахстана назвал удары по гражданским судам недопустимым посягательством на экономические интересы страны, потребовал прекратить атаки и заявил о готовности использовать все предусмотренные международным правом механизмы для защиты своих интересов. Что означает столь жесткая позиция Астаны и к каким последствиям может привести произошедшее? Об этом Minval Politika поговорил с известным казахстанским писателем и политическим обозревателем Мади Раимовым.

По мнению эксперта, нынешняя реакция казахстанских властей не означает кардинального изменения внешнеполитического курса. Скорее всего, тут речь идет о закономерной защите стратегических и экономических интересов страны.

При этом Раимов напомнил, что это далеко не первый случай, когда объекты КТК оказываются под ударом.

«Казахстан реагирует так же, как и раньше: направляет ноты, вызывает послов, делает официальные заявления. Если не ошибаюсь, это уже третье подобное столкновение. Ранее инфраструктура КТК также подвергалась атакам украинских беспилотников. А ведь это жизненно важная нефтяная инфраструктура для Казахстана», — говорит он.

По словам собеседника, именно через КТК проходит основной объем казахстанского нефтяного экспорта, который обеспечивает значительную часть доходов государственного бюджета.

При этом эксперт напоминает, что сам консорциум давно вышел за рамки исключительно казахстанского проекта.

«Нефть — казахстанская, однако сам КТК уже фактически не принадлежит одному Казахстану. В проекте участвуют американские, европейские и российские компании. Значительная часть бюджета страны действительно формируется за счет экспорта этой нефти, но инфраструктура имеет международный характер», — подчеркивает Раимов.

Комментируя заявление МИД о готовности использовать все предусмотренные международным правом механизмы защиты своих интересов, эксперт отмечает, что у Казахстана уже есть значительный опыт участия в международных арбитражах.

Он напоминает, что Астана на протяжении нескольких лет ведет судебные разбирательства с западным консорциумом по проекту Кашаган.

«Насколько я помню, Казахстан подал иск на сумму свыше 160 миллиардов долларов, есть также отдельные экологические претензии на несколько миллиардов. По одному из экологических исков Казахстан уже добился положительного решения. Поэтому опыт международных судебных процессов у страны есть», — говорит он.

При этом Раимов выдвигает собственную версию происходящего, подчеркивая, что это является его личной оценкой ситуации. По мнению эксперта, нынешние атаки могут быть частью более широкой борьбы вокруг интересов крупных международных нефтяных компаний.

«Мне кажется, что здесь идет закулисная борьба вокруг Кашагана. Это мое мнение. Допускаю, что определенные западные нефтяные консорциумы заинтересованы в дестабилизации ситуации, чтобы усилить переговорные позиции в продолжающихся арбитражных разбирательствах и добиться от Казахстана уступок. Они и предоставляют координаты Украине», — считает он.

При этом Раимов не исключает и другую возможную версию событий.

По его словам, нельзя полностью исключать, что целью подобных атак может быть попытка втянуть Казахстан в конфликт: «Есть и другая версия — возможно, Украина хотела бы вовлечь Казахстан в противостояние. Но Казахстан остается нейтральной страной и не собирается вступать в войну».

Он также обращает внимание на обстоятельства последней атаки. По словам Раимова, особое значение имеет тот факт, что под угрозой оказались гражданские суда и международные экипажи.

Вместе с тем эксперт считает, что атаки на инфраструктуру КТК неизбежно затрагивают интересы не только Казахстана, но и крупных западных компаний, участвующих в консорциуме.