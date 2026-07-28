Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран никогда не получит ядерное оружие, а в случае провала переговоров по ядерной программе Вашингтон готов нанести удар по еще одному иранскому ядерному объекту.

По словам американского лидера, США провели с Тегераном «очень хорошие переговоры», однако если стороны не смогут достичь соглашения, американские военные уничтожат иранский ядерный объект внутри горы Пикакс.

«У нас лучшие камеры в мире. Я точно знаю, что происходит на горе Пикакс. Это не большая проблема. Мы уничтожили их ядерные объекты, и если не заключим сделку, нам придется уничтожить и Пикакс. Мы сделаем это очень легко», — заявил Трамп в интервью Fox News.

Кроме того, Трамп сообщил, что незадолго до своей смерти сенатор Линдси Грэм, известный жесткой позицией в отношении Ирана, пришел к выводу, что «лучше заключить сделку, чем уничтожить остальную часть страны».

При этом Трамп добавил, что в случае отсутствия соглашения США готовы нанести масштабный удар по иранской инфраструктуре. «Если сделки не будет, 91 миллион человек останется без электричества и без мостов», — добавил он.