Азербайджанский «Сабах» продолжает выступление в Лиге чемпионов УЕФА, уверенно преодолев второй квалификационный раунд турнира, в котором по итогам двух матчей обыграл финский «КуПС».

В ответной встрече в финском Куопио команда Валдаса Дамбраускаса одержала победу со счетом 2:0. После безголевого первого тайма «Сабах» открыл счет на 52-й минуте благодаря голу Велько Симича, а на 70-й минуте Джой-Ланс Миккельс закрепил преимущество азербайджанского клуба.

По итогам двух матчей «Сабах» победил с общим счетом 3:0. В первой игре в Баку азербайджанская команда также обыграла «КуПС» — 1:0.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА «Сабах» встретится с победителем противостояния между датским «Орхусом» и польским «Лехом».