Министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе подала в отставку по состоянию здоровья. Об этом говорится в сообщении Минкульта страны.

«После консультаций с премьер-министром я приняла решение оставить должность министра культуры. В связи с состоянием здоровья мне потребуется пройти специальный курс лечения, из-за чего я не смогу должным образом выполнять обязанности министра», – говорится в заявлении министра.

Рухадзе отметила, что культура является сферой, требующей особой заботы и внимания. По ее словам, состояние здоровья не позволяет ей уделять необходимое внимание работе, которая ей дорога.