Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и израильская разведка «Моссад» проводят совместную операцию, целью которой является установление местонахождения верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники.

По информации издания, речь не идет о подготовке покушения. Основная задача спецслужб — выяснить, жив ли Хаменеи, где он скрывается и в каком состоянии находится. Отмечается, что с 28 февраля иранский лидер полностью отказался от использования электронных средств связи, что значительно осложнило его поиск.

Как утверждают источники The Times, ЦРУ и «Моссад» делают ставку на агентурную работу. По версии разведок, Хаменеи поддерживает связь с внешним миром через курьеров, которые передают ему и от него письменные сообщения. Именно на этих посредников, как считают собеседники издания, и направлены основные усилия спецслужб.

По данным газеты, западные разведки рассчитывают установить личности людей, контактирующих с верховным лидером, и, при возможности, завербовать одного из них. Источники утверждают, что точное местонахождение Хаменеи известно лишь двум или трем высокопоставленным представителям Корпуса стражей исламской революции.

13 марта глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Хаменеи получил ранения и может быть обезображен. В свою очередь, телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что у верховного лидера Ирана диагностированы перелом стопы, синяк под левым глазом и рваные раны, полученные в первый день ударов США и Израиля по территории страны.

Кроме того, ранее газета The New York Times писала, что Хаменеи хотел впервые за долгое время появиться на публике во время похорон своего отца Али Хаменеи, однако служба безопасности якобы не позволила ему принять участие в церемонии из соображений безопасности.