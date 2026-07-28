Азербайджанские археологи обнаружили остатки дворца на территории древней Габалы. Об этом пишет АЗЕРТАДЖ.

Группа археологов под руководством начальника Габалинской археологической экспедиции Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессора Гафара Джабиева продолжает исследования на территории древнего города Гала. В ходе месячных раскопок на третьем участке специалисты обнаружили остатки общественного сооружения дворцового типа, построенного из крупных обработанных каменных блоков.

Джабиев сообщил, что длина сооружения составляет 18 метров, а высота — от 1 до 8 метров. По его словам, здание продолжается в восточном направлении за пределами исследуемого участка, что свидетельствует о его еще больших масштабах.

«Впервые на территории площадью 30 гектаров, известной как Салбир и Гала, обнаружены столь капитальные и величественные строительные остатки. В результате исследований на площади 220 квадратных метров зафиксированы четыре основных строительных слоя и остатки напольного покрытия. Хронологически строительные слои охватывают период от раннего средневековья до XVIII века. Фундаменты сооружений, относящихся к периоду после VIII века, выполнены из речного камня, а верхняя часть – из обожженного кирпича различных размеров», – отметил археолог.

Он также сообщил об обнаружении многочисленных предметов быта, относящихся к последнему тысячелетию существования Габалы. Особый интерес, по его словам, представляет коллекция керамических изделий, включая строительную керамику, а также глазурованную и неглазурованную бытовую посуду. Эти находки помогут лучше изучить быт, культуру и ремесленное мастерство древних жителей города, а также роль Габалы в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана.

Профессор добавил, что исследования на участке находятся на начальной стадии. По его словам, дальнейшие работы помогут раскрыть малоизученные страницы истории древней Габалы, возраст которой насчитывает около 2500 лет.