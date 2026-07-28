Около 30% сотрудников аппарата директора Национальной разведки США были сокращены за несколько недель, сообщил в соцсети X исполняющий обязанности главы ведомства Билл Пулти.

По словам Пулти, во вторник «начался пятый, близкий к завершающему раунд сокращений». Он отметил, что в общей сложности «за несколько недель штат сотрудников сокращен примерно на 30%».

Ранее газета The Washington Post сообщала, что аппарат директора Национальной разведки США с начала июня сократил или перевел на другие должности около 200 сотрудников. По данным издания, по сравнению с началом второго президентского срока Дональда Трампа, когда в структуре насчитывалось примерно 2 тыс. человек, численность персонала к настоящему моменту уменьшилась почти вдвое.