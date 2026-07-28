Рыночная капитализация Apple Inc. в ходе торгов во вторник впервые превысила отметку в $5 трлн, достигнув нового исторического максимума. Об этом сообщает «Интерфакс».

Акции компании в ходе торгов поднимались на 1,8% относительно уровня предыдущей сессии, достигнув $342,89 за бумагу. Это позволило рыночной капитализации Apple превысить отметку в $5 трлн. Однако позднее котировки скорректировались: к 18:00 по Баку бумаги компании дорожали на 0,2%.

Как отмечает Bloomberg, если акции Apple завершат торговую сессию выше уровня $340,43, компания впервые в истории закроет день с капитализацией в $5 трлн.

Apple стала лишь второй компанией в мире, чья рыночная стоимость когда-либо превышала $5 трлн. Капитализация Nvidia Corp. достигала рекордного уровня в $5,7 трлн 14 мая, однако с тех пор снизилась почти на $1 трлн.

В настоящее время Apple занимает первое место среди компаний, входящих в фондовый индекс S&P 500, по размеру рыночной капитализации.