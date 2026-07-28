В Баку отметили 99-ю годовщину образования Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики.

Как сообщает Minval Politika, выступая на мероприятии, посол Китая в Азербайджане Лу Мэй отметила, что Народно-освободительная армия Китая была создана в 1927 году, с тех пор она выполняет задачи по защите государственного суверенитета, территориальной целостности, безопасности и интересов развития страны, а также играет важную роль в укреплении глобального мира и стабильности.

Китайская армия активно участвует в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций, международных гуманитарных миссиях и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также последовательно расширяет международные военные обмены и сотрудничество, заявила она.

Касаясь двусторонних отношений, Лу Мэй отметила, что Китай и Азербайджан являются всеобъемлющими стратегическими партнерами. Под стратегическим руководством глав двух государств китайско-азербайджанские отношения сохраняют устойчивую динамику развития, сотрудничество в различных сферах последовательно расширяется и служит повышению благосостояния наших народов.

А военное сотрудничество является важной составляющей двустороннего стратегического партнерства, и Народно-освободительная армия Китая готова и далее углублять взаимодействие с Вооруженными силами Азербайджана.

Госпожа посол заявила, что Китай намерен совместно с Азербайджаном продолжить реализацию важных договоренностей, достигнутых лидерами двух стран, развивать сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь», в сфере искусственного интеллекта, а также совместно содействовать укреплению мира и развитию в регионе и во всем мире.