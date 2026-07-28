Европейский союз намерен ввести санкции в отношении более чем 1,6 тыс. компаний, связанных с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой новых ограничительных мер.

По данным издания, это станет крупнейшим числом компаний, включенных Евросоюзом в санкционный список в рамках одного пакета ограничений. Совокупная годовая выручка этих предприятий превышает $20 млрд, а количество занятых в них сотрудников составляет 265 тыс. человек.

Новый пакет готовит Европейская служба внешних связей, работа над ним ведется уже несколько месяцев. По информации агентства, европейские чиновники намерены включить в санкционные перечни компании российского оборонно-промышленного комплекса, которые до сих пор не подпадали под ограничения.

При этом Bloomberg отмечает, что экономическое воздействие новых мер, как ожидается, будет менее существенным по сравнению с предыдущими санкциями, затронувшими нефтяную отрасль и банковский сектор.

Источники агентства сообщили, что проект документа будет представлен странам ЕС в ближайшие недели, чтобы у них было достаточно времени для его изучения. Ожидается, что пакет санкций будет принят в октябре во время встречи министров иностранных дел государств Евросоюза.