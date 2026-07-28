Азербайджанский борец греко-римского стиля Омар Салманов стал бронзовым призером чемпионата мира среди спортсменов до 17 лет, который проходит в Баку.

Спортсмен, выступающий в весовой категории до 48 кг, в поединке за бронзовую медаль одержал победу над представителем Грузии Георгием Чхиквадзе со счетом 7:1. Эта награда стала первой для сборной Азербайджана на турнире.

Во вторник Исфахан Гасанов (80 кг) поборется за золотую награду, а Орхан Габибли (65 кг) — за «бронзу».

Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В чемпионате мира принимают участие около 700 юных борцов из более чем 60 стран. Азербайджан на турнире представлен 29 спортсменами.