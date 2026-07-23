Сообщения о возможных попытках части администрации Дональда Трампа воспрепятствовать его встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху могут свидетельствовать о серьезных разногласиях внутри Белого дома относительно дальнейшей линии в отношении Ирана. Такое мнение в беседе с Minval Politika высказал доктор юридических наук, доцент, старший преподаватель Гётеборгского университета (Швеция) Камал Макили-Алиев.

Он считает, что в окружении американского президента опасаются, что израильский премьер способен убедить Трампа отказаться от курса на деэскалацию и вновь втянуть США в военное противостояние с Тегераном.

По словам Макили-Алиева, если информация о попытках сорвать встречу Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху соответствует действительности, это говорит о том, что часть администрации США считает израильского премьера политиком, способным оказать серьезное влияние на позицию американского президента.

Эксперт отмечает, что внутри Белого дома все больше укрепляется мнение: Соединенным Штатам необходимо как можно быстрее выйти из конфликта вокруг Ирана. По его оценке, участие Вашингтона в эскалации, к которой Израиль активно подталкивал американскую сторону, негативно сказалось как на внутриполитических позициях Трампа, так и на экономической ситуации в стране.

«Эта война стала одной из самых непопулярных в истории США. Поэтому в администрации существует опасение, что Нетаньяху может помешать планам Вашингтона по выходу из конфликтной ситуации с Ираном», — считает Макили-Алиев.

По словам аналитика, именно сейчас решается вопрос, продолжат ли США военное давление на Иран или попытаются постепенно свернуть свое участие в противостоянии. В то же время израильское руководство, напротив, заинтересовано в сохранении или даже усилении нынешнего уровня эскалации.

Как отмечает политолог, главная задача Нетаньяху — убедить Дональда Трампа не отказываться от курса на давление на Тегеран и сохранить максимально тесное американское участие в противостоянии.

По мнению Макили-Алиева, если израильскому премьеру удастся склонить Трампа к дальнейшей эскалации, речь может идти не только о новых санкциях или военных ударах: «Думаю, речь будет идти о создании постоянной американо-израильской военной инфраструктуры на Ближнем Востоке, которая станет инструментом долгосрочного сдерживания и постоянного давления на Иран».

При этом эксперт не согласен с тем, что между Вашингтоном и Тель-Авивом возникли лишь тактические разногласия. По его мнению, различия носят стратегический характер.

«Если США сейчас выйдут из военной фазы противостояния с Ираном, вернуть их обратно будет крайне сложно. Именно поэтому для нынешней американской администрации более выгодно постепенно сворачивать военное участие. Для правительства Израиля ситуация выглядит противоположным образом», — отмечает Макили-Алиев.

Он подчеркивает, что речь идет именно о позициях действующих властей двух стран, которые не всегда совпадают с долгосрочными национальными интересами самих США и Израиля.

Говоря о возможной встрече Трампа и Нетаньяху, эксперт считает, что именно ее результаты покажут, перейдет ли ситуация к новому витку эскалации.

Вместе с тем Макили-Алиев обращает внимание на важный фактор: президент США уже однажды последовал рекомендациям израильского премьера, однако в результате остался недоволен последствиями этого решения.

«Мне кажется, что в этот раз убедить Трампа будет значительно сложнее, хотя и не невозможно. Именно эта вероятность и вызывает беспокойство внутри его администрации, поскольку Трамп остается достаточно непредсказуемым политиком и теоретически может вновь поддаться аргументам Нетаньяху», — считает эксперт.

По оценке Макили-Алиева, несмотря на существующие опасения в Белом доме, предыдущий негативный опыт делает более вероятным, что на этот раз Дональд Трамп будет действовать значительно осторожнее при принятии решений по иранскому направлению.