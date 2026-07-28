Американские военные с момента возобновления морской блокады иранских портов перенаправили 18 торговых судов. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«По состоянию на 28 июля CENTCOM перенаправил 18 коммерческих судов, 2 вывел из строя и высадился еще на 2 для обеспечения полного соблюдения (блокады)», – говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в X.

В CENTCOM также сообщили, что в настоящее время в регионе Ближнего Востока находятся более 20 американских военных кораблей.

Морскую блокаду Ирана Соединенные Штаты возобновили 14 июля.