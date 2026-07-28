Президент США Дональд Трамп начал встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, сообщили журналистам в Белом доме.

«Встреча с Зеленским началась в 09:47 (по местному времени, 17:47 по Баку)», – сообщили представители американского лидера.

Президент Украины прибыл в Западное крыло Белого дома, где находится Овальный кабинет главы государства, через боковой вход, а не через главный парадный подъезд.

Источник с украинской стороны сообщил агентству Reuters, что одной из главных задач переговоров Зеленского и Трампа является получение согласия США на поставки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

По его словам, лидеры также обсудят обещание Трампа, данное на саммите НАТО, предоставить Украине лицензию на производство перехватчиков для этих систем.

Кроме того, Зеленский намерен затронуть вопрос завершения соглашения с США по беспилотникам и, как ожидается, попросит Вашингтон в кратчайшие сроки передать боеприпасы для систем противовоздушной обороны.