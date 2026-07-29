По меньшей мере 109 человек погибли, еще 362 пострадали в Пакистане в результате ливневых дождей и связанных с ними происшествий с 26 июня. Об этом сообщило Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями страны.

Наибольшее число жертв зафиксировано в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, где из-за муссонных дождей погибли 55 человек. В восточной провинции Пенджаб стихия стала причиной гибели еще 36 человек.

Ливни и вызванные ими потоки воды повредили около 800 зданий, более 200 из которых были полностью разрушены. С конца июня в Пакистане провели 148 спасательных операций, в результате которых удалось спасти порядка 4 тыс. человек.