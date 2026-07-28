Оман предлагал привлечь одну из стран к работам по разминированию южной части Ормузского пролива, однако Иран отверг эту инициативу, заявил заместитель главы МИД страны Казем Гарибабади.

По словам Гарибабади, Иран в течение последних 15 дней не обращался к США с предложениями о проведении переговоров.

«Нельзя приучать США к тому, чтобы они могли воевать, когда захотят, и садиться за стол переговоров, когда им это будет угодно», – добавил иранский дипломат.

Замглавы МИД Ирана также заявил, что американская сторона сама выступила с инициативой диалога и через Оман передала Тегерану сообщение о намерении не предпринимать военных действий против Ирана.

Кроме того, Гарибабади отметил, что Китай и Россия оказывают поддержку Ирану, однако «мы не должны ожидать, что они решат все наши проблемы».

«Наши отношения с Китаем и Россией носят стратегический характер, и китайская сторона, в частности, демонстрирует хорошие результаты в сфере торговли, экономики и противодействия санкциям. Однако в мире дипломатии каждая страна преследует свои собственные интересы», – пояснил замминистра.