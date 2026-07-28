Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о нанесении удара баллистическими ракетами по нефтяному танкеру NCC Ghazal под флагом Саудовской Аравии. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

«Вооруженные силы Йемена (хуситы – ред.) провели военную операцию, в ходе которой несколькими баллистическими ракетами атаковали саудовский нефтяной танкер NCC Ghazal за нарушение запрета на морское судоходство… и игнорирование предупреждений», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам представителя хуситов, после ракетного удара судно было вынуждено изменить маршрут. Сариа также заявил, что движение продолжит придерживаться политики морской блокады Саудовской Аравии, руководствуясь принципом «осада за осаду и всеобъемлющая эскалация в ответ на всеобъемлющую эскалацию».