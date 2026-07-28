Ирак готов поставлять в Турцию 1 млн баррелей нефти в сутки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция и Ирак стремятся к тому, чтобы регион ассоциировался не с войнами, терроризмом и конфликтами, а с развитием, процветанием, миром и стабильностью. Две страны находятся в тесном диалоге, в том числе в вопросах противодействия терроризму. Считаем приоритетом сотрудничество в транспортной и энергетической сферах», – сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции в Анкаре с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди.

Турецкий лидер заявил о готовности Анкары оказывать поддержку Багдаду по всем направлениям двустороннего взаимодействия, включая сферу оборонной промышленности.

Эрдоган также сообщил, что объем торговли между двумя странами по итогам прошлого года достиг $17 млрд.

«Считаем особо важной реализацию проекта транспортно-логистического маршрута «Путь развития» (с юга Ирака до границы с Турцией — ред.)», – добавил он.

Кроме того, президент Турции выразил надежду на скорое заключение нового масштабного соглашения в энергетической сфере между Анкарой и Багдадом.

По итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран был подписан ряд документов. В частности, стороны договорились предоставить компании Turkish Petroleum право участвовать в разработке месторождений в районе Киркука на севере Ирака.