Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом «хорошей», отметив, что стороны обсудили лицензии на производство перехватчиков для систем Patriot и активизацию дипломатических усилий, передает УНН.

«Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. Благодарю за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизни украинцев и достичь мира. Прежде всего выразил президенту Трампу наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины», – сообщил Зеленский.

По словам украинского лидера, в ходе переговоров в Белом доме с президентом США обсуждались лицензии на производство перехватчиков для систем Patriot, а также другие инициативы, которые могут оказать содействие. Кроме того, стороны затронули вопросы дипломатического урегулирования, подчеркнув необходимость активизировать соответствующий процесс.

«Наши команды согласуют детали их дальнейшей коммуникации. Благодарен Соединенным Штатам за крепкую поддержку», – резюмировал Зеленский.

Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме продолжалась около часа.