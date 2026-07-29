Власти Чили объявили санитарно-эпидемиологическую тревогу на всей территории страны в связи с ростом смертности среди заболевших хантавирусной инфекцией. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

«Министерство здравоохранения впервые объявило санитарную тревогу в связи с хантавирусом. Эта мера распространяется на регионы от Атакамы до Магальянеса и будет действовать до 31 июля 2027 года», – говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, с начала года и до прошлой недели в стране зарегистрировали 46 случаев заражения, 18 из которых завершились летальным исходом. Для сравнения, в 2025 году в Чили выявили 44 случая инфицирования, при этом умерли восемь пациентов.

«Как министерство мы постоянно отслеживаем поведение (вируса), и мы очень обеспокоены и активно занимаемся этим вопросом, потому что в этом году летальность вируса возросла, в связи с чем мы решили объявить эту тревогу», – приводит ведомство слова заместителя министра здравоохранения Алехандры Писарро.

В министерстве уточнили, что введение санитарной тревоги не означает начала эпидемии хантавируса или перегрузки системы здравоохранения страны.